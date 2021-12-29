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Отчисленный за вечеринку студент СПбГУ смог восстановиться в вузе
Сегодня, 16:26
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Отчисленный за вечеринку студент СПбГУ смог восстановиться в вузе

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Приказ об отчислении отменили 3-го февраля.

Студент СПбГУ смог вернуться в вуз после проверки прокуратуры, сообщил "Петербургский дневник". Молодого человека отчислили вместе с товарищами за вечернику в общежитии в Петергофе.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Руководство вуза сочло, что студенты нарушили несколько правил вуза: запрет на употребление алкогольных напитков на территории университета, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима вуза и нарушение антиковидных ограничений. В итоге шестерых студентов отчислили из вуза, еще один студент отделался выговором. 

Студенту предоставят индивидуальный график обучения.

На данный момент студенты вуза находятся на дистанционном обучении. 

Фото: Piter.TV

Теги: вечеринка, отчисление, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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