Отчисленный за вечеринку студент СПбГУ смог восстановиться в вузе

Студент СПбГУ смог вернуться в вуз после проверки прокуратуры, сообщил "Петербургский дневник". Молодого человека отчислили вместе с товарищами за вечернику в общежитии в Петергофе.
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Руководство вуза сочло, что студенты нарушили несколько правил вуза: запрет на употребление алкогольных напитков на территории университета, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима вуза и нарушение антиковидных ограничений. В итоге шестерых студентов отчислили из вуза, еще один студент отделался выговором.
Студенту предоставят индивидуальный график обучения.
На данный момент студенты вуза находятся на дистанционном обучении.
Фото: Piter.TV
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