Отчисленный за вечеринку студент СПбГУ смог восстановиться в вузе

Приказ об отчислении отменили 3-го февраля.

Студент СПбГУ смог вернуться в вуз после проверки прокуратуры, сообщил "Петербургский дневник". Молодого человека отчислили вместе с товарищами за вечернику в общежитии в Петергофе.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Руководство вуза сочло, что студенты нарушили несколько правил вуза: запрет на употребление алкогольных напитков на территории университета, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима вуза и нарушение антиковидных ограничений. В итоге шестерых студентов отчислили из вуза, еще один студент отделался выговором.

Студенту предоставят индивидуальный график обучения.

На данный момент студенты вуза находятся на дистанционном обучении.

Фото: Piter.TV