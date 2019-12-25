Отца пятерых детей и работника завода вернули домой со сборов в Петербурге

После обращения супруги на страницу губернатора, петербуржец вернулся домой.

В Петербурге вернули домой отца пятерых детей и работника завода, которого ошибочно мобилизовали. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своём tg-канале.

Мужчина работает на Балтийском заводе, повестку он получил 22 сентября. Его включили в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. На следующей день его отправили в Лугу. После обращения супруги на страницу губернатора, петербуржец вернулся домой.

Во втором случае отец пятерых детей получил повестку 4 октября с приказом прийти на следующий же день. Его жена тоже сообщила об этом в соцсетях губернатору, и в этот же день решением проблемы занялся район. Так, 5 октября мужчина пришёл в военкомат и получил отсрочку.

Ранее в небе над Петербургом заметили след от запуска ракеты "Союз". Аппарат был запущен ранним утром с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Фото: Piter.tv