  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:19
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Отца, который выбросил своего 2-летнего ребёнка из окна пятого этажа в Москве, привезли в суд

0 0

В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения.

Отца, который выбросил своего 2-летнего ребёнка из окна пятого этажа в Москве, привезли в суд. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Ранее во время допроса подозреваемый рассказывал о том, что видел у ребенка под кожей кристаллы, порошки и инъекцию. Леонид Кудрявцев уверен, что от этого малыш якобы страдал, поэтому он и решил так поступить с мальчиком. В настоящее время россиянин уверен, что в будущем ребенок поймет, почему отец так поступил, а затем простит его.

Согласно данным Telegram-канала LifeShot, мать употребляет запрещенные вещества. В СМИ уточнили, что в последнее время ребенок проживал с бабушкой в квартире. Она является опекуном мальчика. Родители изредка забирали малыша домой.

Спасение выброшенного отцом с пятого этажа трехлетнего мальчика попало на видео.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: леонид кудрявцев, москва
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии