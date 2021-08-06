В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения.

Отца, который выбросил своего 2-летнего ребёнка из окна пятого этажа в Москве, привезли в суд. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Ранее во время допроса подозреваемый рассказывал о том, что видел у ребенка под кожей кристаллы, порошки и инъекцию. Леонид Кудрявцев уверен, что от этого малыш якобы страдал, поэтому он и решил так поступить с мальчиком. В настоящее время россиянин уверен, что в будущем ребенок поймет, почему отец так поступил, а затем простит его.

Согласно данным Telegram-канала LifeShot, мать употребляет запрещенные вещества. В СМИ уточнили, что в последнее время ребенок проживал с бабушкой в квартире. Она является опекуном мальчика. Родители изредка забирали малыша домой.

Спасение выброшенного отцом с пятого этажа трехлетнего мальчика попало на видео.

Фото и видео: Telegram/LifeShot