Ребенок находился в сознании после падения.

Спасение выброшенного отцом с пятого этажа трехлетнего мальчика попало на видео. Очевидцы сняли на камеры мобильных устройств последствия действий неадекватного мужчины на улице Шумилова в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

В настоящее время установлено, что отцом мальчика является 24-летний Леонид Кудрявцев. После произошедшего мужчина в обнаженном виде сбежал с места преступления. В момент трагедии в квартире находилась бабушка ребенка. Она вызвала скорую помощь и полицию. Пока медики не подъехали к зданию, у которого лежал мальчик, пострадавший был в сознании. Он говорил, что чувствует боль. В этот момент его отец наблюдал за происходящим из окна. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии в больнице.

Следствие считает, что бывший главный нефролог Петербурга убил жену из-за квартиры.

Видео: Telegram/Mash