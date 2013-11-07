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В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна дома своего сына
Сегодня, 8:18
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В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна дома своего сына

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В СМИ заявили, что подозреваемым стал 24-летний Леонид Кудрявцев.

В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна многоэтажного дома по улице Шумилова своего сына. Об этом журналистам сообщила представитель Следственного комитета по региону Юлия Иванова. В отношении мужчины ведется уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего.

Его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Юлия Иванова, представитель СК по Москве

Напомним, что пострадал мальчик 2018 года рождения. Пациента госпитализировала бригада медиков в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле у СК и прокуратуры. В ближайшее время подозреваемого доставят в управление для проведения необходимых следственных действий.

После того, как отец выбросил сына из окна в Москве, возбуждено дело.

Фото: Telegram/Mash
 

Теги: леонид кудрявцев, москва, следственный комитет, юлия иванова
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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