В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна дома своего сына

В Москве задержан мужчина, который выбросил из окна многоэтажного дома по улице Шумилова своего сына. Об этом журналистам сообщила представитель Следственного комитета по региону Юлия Иванова. В отношении мужчины ведется уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего.
Его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Юлия Иванова, представитель СК по Москве
Напомним, что пострадал мальчик 2018 года рождения. Пациента госпитализировала бригада медиков в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле у СК и прокуратуры. В ближайшее время подозреваемого доставят в управление для проведения необходимых следственных действий.
После того, как отец выбросил сына из окна в Москве, возбуждено дело.
Фото: Telegram/Mash
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