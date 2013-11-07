После того, как отец выбросил сына из окна в Москве, возбуждено дело

Мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего.

После того, как отец выбросил сына из окна на пятом этаже в Москве, возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье за покушение на убийство малолетнего. Об этом сообщила старший помощник главы Следственного комитета РФ по региону Юлия Иванова. Чиновница пояснила, что говорит о ситуации, произошедшей по улице Шумилова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Юлия Иванова, представитель СК по Москве

Следствие напомнило, что пострадавшего обнаружили местные жители вечером 4 августа. У мальчика фиксировались характерные травмы после падения с высоты. Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Полиция устанавливает местонахождение его отца - предполагаемого злоумышленника. Уголовное дело взято под особый контроль в прокуратуре. Оперативники установили, что в момент совершения преступления мать мальчика находилась в отъезде, а опекуном ребенка является бабушка.

Спасение выброшенного отцом с пятого этажа трехлетнего мальчика попало на видео.

Фото: Telegram/Mash