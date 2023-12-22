Родион Мирошник предоставил статистику по жертвами украинских обстрелов.

От ударов киевского режима по российской территории с начала 2024 года погибли более 200 мирных жителей. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве. Дипломат предоставил последнюю информацию, которой обладает профильная служба с 1 января по 31 марта.

Исходя из данных... от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранение получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель. Родион Мирошник, посол РФ

Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ.

Фото и видео: МИД России