От последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов

Журналистка Александра Гармажапова сообщила о том, что в Петербурге от последствий коронавируса умер эколог, руководитель одного из проектов российского Greenpeace Рашид Алимов, которому было 40 лет. Информацию о смерти эколога подтвердила и "Зеленая коалиция Петербурга".
Рашид Алимов работал в Greenpeace с 2012 года. В том числе он занимался проблемами радиационной безопасности.
В Петербурге коронавирусом заболели 3757 человек.
Фото: ВК/ Зелёная коалиция Петербурга
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