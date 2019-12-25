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От последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов
Сегодня, 11:06
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nastya960

От последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов

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Ему было 40 лет.

Журналистка Александра Гармажапова сообщила о том, что в Петербурге от последствий коронавируса умер эколог, руководитель одного из проектов российского Greenpeace Рашид Алимов, которому было 40 лет. Информацию о смерти эколога подтвердила и "Зеленая коалиция Петербурга".

Рашид Алимов работал в Greenpeace с 2012 года. В том числе он занимался проблемами радиационной безопасности.

В Петербурге коронавирусом заболели 3757 человек.

Фото: ВК/ Зелёная коалиция Петербурга

 

Теги: коронавирус, экологи
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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