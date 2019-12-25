От последствий коронавируса в Петербурге умер эколог Рашид Алимов

Ему было 40 лет.

Журналистка Александра Гармажапова сообщила о том, что в Петербурге от последствий коронавируса умер эколог, руководитель одного из проектов российского Greenpeace Рашид Алимов, которому было 40 лет. Информацию о смерти эколога подтвердила и "Зеленая коалиция Петербурга".

Рашид Алимов работал в Greenpeace с 2012 года. В том числе он занимался проблемами радиационной безопасности.

В Петербурге коронавирусом заболели 3757 человек.

Фото: ВК/ Зелёная коалиция Петербурга