От посетителя бани в Сестрорецке остались только тапочки на берегу озера

Мужчина пропал практически без следа

Около полуночи в пятницу, 25 августа 2017 года, в Курортном районе Петербурга пропал мужчина. По всей вероятности, это был практически голый посетитель бани.

Как стало известно, на улице Мосина в Сестрорецке, в расположенной там бане, мылся мужчина. Около полуночи сотрудники обнаружили там бесхозные вещи и сделали вывод, что один из клиентов пропал. Банщики выяснили, что одежда и личные вещи принадлежат 46-летнему местному жителю. В последний раз его видели около девяти вечера, причем довольно пьяным.

Мать пропавшего мужчины рассказала, что тот ушел в баню около семи вечера и больше не возвращался. Полицейские обнаружили на берегу озера тапки, принадлежавшие мужчине. Матери он перед уходом рассказал, что собирается искать в озере Разлив какую-то банку.

Поиски мужчины продолжаются.

Видео: архив