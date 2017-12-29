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Полиция раскрыла аферу вымогателя, требовавшего 200 тысяч рублей за "уход от уголовного дела"
Сегодня, 10:23
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lesjasap
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Полиция раскрыла аферу вымогателя, требовавшего 200 тысяч рублей за "уход от уголовного дела"

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В Петербурге арестован мошенник, получавший деньги за организацию мнимых аварий.

Правоохранительные органы Петербурга задержали 35-летнего мошенника, который пытался получить деньги на мнимое ДТП.
 
Преступление произошло в ноябре 2017 года. Злоумышленник встретился с местным жителей у метро “Рыбацкое” где сообщил, что сын петербуржца попал в серьезную аварию, в которой является виновником смерти человека. Чтобы дело не дошло до суда, вымогатель потребовал у ошарашенного отца 200 тысяч рублей.
 
В настоящее время афера раскрыта. Подозреваемый взят под стражу. Оперативники проверяют его причастность к похожим делам.
Теги: вымогательство , мнимое дтп , мошенничество
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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