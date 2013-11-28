От коронавируса в Петербурге привились 540 тысяч человек

На данный момент в городе работают 134 стационарных пункта вакцинации.

Во вторник, 27 апреля, на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов сообщил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали более 537 тысяч горожан, сообщил Смольный.

Полный цикл завершили 391 418 человек. Также чиновники напомнили, что в Петербурге действуют 134 стационарных пункта, 13 мобильных, а также 21 выездная бригада.

Всего в городе свободны 21,17% коек для лечения больных с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Piter.TV