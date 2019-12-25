В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что на Ново-Александровской улице от жилого дома отвалились плиты. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам петербуржцев, во время обрушения плит с дома на Ново-Александровской улице, 24 не пострадал. Однако плита "прибила" дерево.
"Несите изоленту, сейчас чинить будем!",
— шутят местные жители.
На месте работают сотрудники МЧС. Выясняются причины обрушения.
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Фото:Виталий Устюжанинов/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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