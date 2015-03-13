От бешенства планируют привить более 100 тыс. собак в Петербурге

Петербург единственный город, где осмотр и вакцинация против бешенства собак поводятся бесплатно.

Стало известно, что в Петербурге планируют привить от бешенства более 100 тыс. собак. Об этом сообщили в Telegram-канале вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам Эргашева, Петербург единственный город, где осмотр и вакцинация против бешенства собак поводятся бесплатно. В этом году начнется вакцинация бездомных кошек и диких животных, которые попадают на территорию города.

При этом город сохраняет "стойкое благополучие по заболеваниям", которым подвержены как люди, так и животные. Профилактические мероприятия всё равно продолжают.

Ранее полиция Петербурга помогла найти бультерьера, которого увез неизвестный. Как оказалось, мужчина хотел как лучше: он подумал, что собака потерялась.

Фото: pexels

