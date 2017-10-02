От Норвегии до Петербурга: группа «KUBIKMAGGI» презентовала новый альбом

Музыкальный коллектив «KUBIKMAGGI» представил свой третий альбом «Things» на сцене «Эрарты».

Композиции, записанные в Норвегии, а завершенные в Америке прозвучали в Петербурге. В альбом вошли шесть треков, многие из которых, как утверждает барабанщик группы Илья Варфоломеев, импровизационные и записанные «на раз». Группа подготовила для своих зрителей необычную программу: «Сегодня мы представляем некую коллаборацию «KUBIKMAGGI» плюс «SASHAPASHA». Это ребята-дизайнеры, которые сейчас живут в Финляндии, на самом деле они питерские. Сегодня будет такой перфоманс - некое совместное выступление, которое неизвестно чем закончится», - поделился Макс Руденко, бас-гитарист «KUBIKMAGGI».

Музыкальный коллектив впервые выступает на сцене «Эрарты», однако для Ксении Федоровой, солистки группы, выход на эту площадку не является дебютным: «Раньше я выступала в кафе, сейчас в «Эрарте» появилась сцена - собственно, полноценная концертная площадка. За это время мы выпустили два альбома с «KUBIKMAGGI» и вот сейчас выпускаем третий», - призналась девушка.

Гостями вечера стали слушатели совершенно разных возрастов - в зале собрались как взрослые, так и их дети, желающие познакомиться с творчеством группы. Сочетание различных жанров, импровизация и даже нотки советских мелодий создали уникальную атмосферу и зарядили драйвом каждого слушателя.

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова

Видео и фото: PiterTV