От 12 лет до пожизненного получили 12 членов банды главного киллера России Аслана Гагиева

Организатор ОПГ все еще находится под стражей в связи с продолжением расследования.

От 12 лет до пожизненного срока заключения получили 12 членов банды главного киллера России Аслана Гагиева. Соответствующее решение вынес Второй западный окружной военный суд. Известно, что 12 человек признаны виновными в участии в организованной преступной группировке убийц. С 2004 года они могли убить от 40 до 60 жертв. Данной ОПГ руководил Аслан Гагиев известный в криминальных кругах под псевдонимом Джако. Услугами его коллег пользовались в том числе и высокопоставленные лица. . В частности, по данным ТГ-канала SHOT, бывший прокурор Владикавказа Ольга Швецова в 2012 году лично обратилась к Аслану Гагиеву с просьбой убить следователя Александра Леонова. на тот момент "клиент" разводился с её беременной сестрой, а также пытался отсудить у женщины 25 миллионов рублей.

Напомним, что сам Джако не проходит с остальными фигурантами по этому уголовному делу. Его "история" всё ещё проходит через этап расследования. Аслан Гагиев находился в международном розыске с октября 2014 года, но в июне 2018 года его экстрадировали из Австрии в Россию. В настоящее время он заключен под стражу и находится под арестом уже пятый год. Ранее мужчина признался в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии. Сейчас Гагиев находится в СИЗО, расположенном в Ростове-на-Дону.

Участников банды Аслана Гагиева этапировали в Москву.

Фото и видео: Telegram / SHOT