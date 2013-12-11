Осуждённого экс-депутата Романа Коваля исключили из партии "Единая Россия"

В минувший четверг Коваль получили девять лет колонии строгого режима и штраф 35 млн рублей с лишением права занимать должность на государственной службе.

В понедельник, 15 августа, стало известно, что осужденного бывшего депутата Романа Коваля исключили из партии "Единая Россия". Об этом рассказали в петербургском подразделении партии.

Решение приняли в соответствии с требованиями партийного устава. На сайте ЕР в публикации сказано, что членство бывшего депутата в партии было приостановлено ещё в 2020 году.

Напомним, что в минувший четверг Коваль получили девять лет колонии строгого режима и штраф 35 млн рублей с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на восемь лет. Его помощник, Андрей Гришин, также признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Фото: Piter.tv

