Как сообщает "Фонтанка", Верховный суд по делам военнослужащих отказался смягчать приговор трем мужчинам, обвиняемым в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте. Об этом изданию рассказал адвокат Максим Пашков.
В мае текущего года Третий окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил троих военнослужащих к 19, 18 и 5 годам лишения свободы.
Приговор обжаловали в Верховном суде. Защитники фигурантов дела попросили смягчить приговор.
Однако в удовлетворении ходатайств адвокатам коллегия ВС по делам военнослужащих отказала. Приговор был признан законным.
Троим осуждённым на 42 года не смягчили приговор за убийство медсестёр в Петербурге
Верховный суд по делам военнослужащих отказался смягчать приговор троим гражданам, обвиняемым в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте.
Как сообщает "Фонтанка", Верховный суд по делам военнослужащих отказался смягчать приговор трем мужчинам, обвиняемым в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте. Об этом изданию рассказал адвокат Максим Пашков.