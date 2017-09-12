Троим осуждённым на 42 года не смягчили приговор за убийство медсестёр в Петербурге

Верховный суд по делам военнослужащих отказался смягчать приговор троим гражданам, обвиняемым в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте.

Как сообщает "Фонтанка", Верховный суд по делам военнослужащих отказался смягчать приговор трем мужчинам, обвиняемым в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте. Об этом изданию рассказал адвокат Максим Пашков.



В мае текущего года Третий окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил троих военнослужащих к 19, 18 и 5 годам лишения свободы.



Приговор обжаловали в Верховном суде. Защитники фигурантов дела попросили смягчить приговор.



Однако в удовлетворении ходатайств адвокатам коллегия ВС по делам военнослужащих отказала. Приговор был признан законным.