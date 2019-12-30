Осужденных весной 2019 года бывших инспекторов ГИБДД оправдали

Мужчин посадили за взятки в мае.

Двоих бывших сотрудников ГИБДД, осужденных и посаженных за взятки в мае 2019 года, оправдал суд. Об этом 15 января сообщили "Невские новости" со ссылкой на адвоката Анастасию Стовповую.

Защита Андрея Криулина и Александра Мишенина подали апелляции и просили отменить решение Невского райсуда. По их словам, при рассмотрении дела допустили множество нарушений. Как выяснилось, в работе следователя и получении доказательств были найдены ошибки. В процессе предварительного следствия суд не разрешил Криулину допустить в качестве адвоката собственную супругу, хотя отклонение ходатайства было немотивированным. Также осужденные не смогли ознакомиться с материалами дела.

Во вторник, 14 января, суд признал претензии адвокатов и полностью отменил приговор для обоих мужчин. Ранее их приговорили к девяти годам в колонии строгого режима, штрафам и лишению спец.званий.

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Фото: PIter.TV