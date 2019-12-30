Водитель Audi A6 насмерть сбил мужчину под Лугой

Умерший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Утром 15 января в Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, иномарка сбила пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

ДТП произошло около 08:50 на 83-м км автодороги Луга-Новгород. За рулем автомобиля марки Audi A6 находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на человека вне зоны пешеходного перехода. Умершему на вид 40-45 лет.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшего мужчины.

Ранее мы писали, что момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео.

Фото: Piter.TV