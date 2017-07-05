Осторожно, опасность: теплосети Петербурга проверят на максимальной температуре

По трубам в 4 районах города пустят кипяток в 110 градусов по Цельсию.

В 4 районах Санкт-Петербурга пройдут тепловые испытания трубопровода от "ТЭК Спб". Об этом Piter.TV сообщил главный инженер "Теплосети Санкт-Петербурга" Алексей Водолазко.

Горячую воду в 110 градусов по Цельсию пустят по трубам в Центральном, Московском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах города 28 марта. Это экстремальные испытания, которые последний раз проходили здесь 5 лет назад. В этот день детские сады не будут выпускать детей на прогулки, а экстренные службы выйдут на работу в особом режиме.

Специфика испытаний при максимальной температуре заключается в том, что любой прорыв трубопровода может угрожать безопасности жителей. При этом "Теплосеть" не сможет оперативно прервать подачу воды на проблемный участок. Для избежания закипания теплоносителя и более крупных прорывов, нужно время в 2-4 часа. Весь этот период коммунальщики не смогут остановить раскаленную воду, даже если она вырвется на поверхность.

Цель мероприятия проста и понятна - эксперты проверят теплосеть на способность выносить максимальную нагрузку, а также постараются выявить неблагоприятные зоны для дальнейшего капитального ремонта и реконструкции.

Фото: Piter.TV