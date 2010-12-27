Ласточки прилетели: петербуржцев попросили быть внимательнее

Владельцам собак напомнили о правилах выгула в общественных местах.

С конца марта у многих птиц начинается период гнездования. Некоторые продолжают приносить потомство до самого августа. В связи с этим 5 апреля в Комитете по природопользованию попросили жителей и гостей Петербурга быть внимательнее.

Специалисты отметили, что гнезда птиц разные, как и сами пернатые. Это могут быть лепные и шаровидные гнезда, дупло, нора или даже дырка в земле. Хрупким конструкциям, в которых находятся яйца или уже птенцы можно навредить по неосторожности. Также опасность для гнез представляют домашние животные, в особенности собаки.

В Комитете напомнили, что гнезда и их обитателей нельзя трогать руками. Почуяв посторонний запах, птицы могут бросить свое потомство на верную гибель. Также владельцев собак попросили соблюдать правила выгула своих питомцев в общественных местах. Животные должны быть на поводке и в наморднике.

Выгул крупных собак без поводка и намордника является правонарушением и влечет за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, приравниваясь, в том числе, к незаконной охоте, если осуществляется на территории среды обитания диких животных. Комитет по природопользованию

В период гнездования выгул собак на территории городских лесов строго запрещен. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Королёве полицейские спасли жизнь истерзанной собаки.