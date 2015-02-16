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Оставшегося без матери лосенка доставили в приют под Волосово

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Выжить без мамы он бы не смог.

В Центр реабилитации АНО "Приют Белоснежки" в Волосовском районе передали лосенка, который потерял маму. Об этом сообщили в tg-канале "Охотнадзор 47 Ленобласть".

Отметим, что этот малыш уже третий сохатый, потерявший родителя. Лосенок заблудился в деревне Большое Стремление. Его маму волонтеры найти не смогли. Выжить без нее он не смог бы, поэтому особь доставили в приют.

Ранее на Piter.tv: лосенка Гошу из Павловска вернули в дикую природу. Лосенка снабдили ошейником с GPS-датчиком, который позволяет отслеживать его перемещения.

Видео: Телеграм / Охотнадзор 47 Ленобласть

Теги: животные, лосёнок, приют белоснежки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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