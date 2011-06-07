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Остановку и деревья повалили ветер в понедельник в Петербурге

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Порывы ветра сорвали строительные леса у дома № 5 на улице Черняховского.

В понедельник ветер повалил остановку, деревья, сорвал леса и даже перевернул останову. Фотографиями и видео петербуржцы делятся в социальных сетях.

Дерево упало на детскую площадку во дворе дома № 8 по улице Шотмана. Чтобы прокатиться с горки, нужно пробраться через ветки кроны. Ветер сорвал остановку на пересечении улиц Мичманской и Кораблестроителей. 

Порывы ветра сорвали строительные леса у дома № 5 на улице Черняховского. Также в Финский залив начало уносить катер, которые оторвался от причала. Ветер сорвал лист с крыши дома. 

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: ветер, дерево, детская площадка, дом, остановка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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