Останки хакасского солдата нашли в Ленобласти

Он считался пропавшим без вести с 17 ноября 1944 года.

Поисковый отряд нашел останки солдата в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает газета "Ширинский вестник".

Поисковое объединение "Святой Георгий" нашло останки Александра Егоровича Карелина, который считался пропавшим без вести с 17 ноября 1944 года. Александр Егорович родился в 1902 году в деревне Кузурба Ужурского района Красноярского края, затем ил в Ширинском районе. 12 ноября 1941 года его призвали на службу.

Поисковый отряд просит откликнуться тех, кто знает родных красноармейца. Для этого нужно позвонить по телефону: 8 (390-35) 9-21-57 в районный Совет ветеранов войны и труда.

Ранее в Киришском районе Ленобласти нашли останки 14 солдат.

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