  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Останки 11 человек нашли в парке "Сильвия" в Гатчине
Сегодня, 20:50
93
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Останки 11 человек нашли в парке "Сильвия" в Гатчине

0 0

о предварительной версии, погибшими могут оказаться мирные жители, которых расстреляли фашисты во время оккупации в июле 1942 года. 

В парке "Сильвия" 27 мая обнаружили захоронение предположительно времен ВОВ. Его нашли следователи и поисковики отряда "Искра".

Как рассказали в СК Ленобласти, всего нашли скелетированные останки 11 человек. Также были личные вещи и одежда. По предварительной версии, погибшими могут оказаться мирные жители, которых расстреляли фашисты во время оккупации в июле 1942 года. 

В ближайшее время будут проводить судебно-медицинская, генетическая экспертизы для установления давности и причин смерти погибших.

Ранее мы писали, что на Малой Балканской обнаружили скелет. Погибший был одет в черную безрукавку, шапку и черно-белые ботинки. Полицейские нашли кошелек с банковскими картами. Тело забрали в морг, чтобы установить точную причину смерти. 

Фото: пресс-служба СК Ленобласти

Теги: гатчина, останки, сильвия, скелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии