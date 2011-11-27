Останки 11 человек нашли в парке "Сильвия" в Гатчине

о предварительной версии, погибшими могут оказаться мирные жители, которых расстреляли фашисты во время оккупации в июле 1942 года.

В парке "Сильвия" 27 мая обнаружили захоронение предположительно времен ВОВ. Его нашли следователи и поисковики отряда "Искра".

Как рассказали в СК Ленобласти, всего нашли скелетированные останки 11 человек. Также были личные вещи и одежда. По предварительной версии, погибшими могут оказаться мирные жители, которых расстреляли фашисты во время оккупации в июле 1942 года.

В ближайшее время будут проводить судебно-медицинская, генетическая экспертизы для установления давности и причин смерти погибших.

Ранее мы писали, что на Малой Балканской обнаружили скелет. Погибший был одет в черную безрукавку, шапку и черно-белые ботинки. Полицейские нашли кошелек с банковскими картами. Тело забрали в морг, чтобы установить точную причину смерти.

Фото: пресс-служба СК Ленобласти