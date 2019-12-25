Останки 110 красноармейцев найдены в Нижне-Свирском заповеднике

Удалось установить имена пятерых солдат благодаря личным вещами и медальонам. Личности ещё 9-ых бойцов определили по спискам.

Добровольцы отряда "Свирский рубеж" закончили первый этап поисковой экспедиции на территории Нижне-Свирского государственного природного заповедника. Работы велись 3 недели, с 17 июля по 6 августа: за это время удалось обнаружить нашли останки 110 бойцов и офицеров-красноармейцев. Об этом сообщается в социальных сетях.

Кроме того, удалось установить имена пятерых солдат благодаря личным вещам и медальонам. Личности ещё 9-ых бойцов определили по спискам. С родственниками погибших уже связались, не найдены лишь потомки красноармейца Кузьмы Васильевича Оболонского 1900 года рождения.

Работы по поиску останков воинов будут продолжены.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перезахоронили бойцов Красной Армии.

Фото: Поисковый отряд "СВИРСКИЙ РУБЕЖ"