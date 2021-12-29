Останина: Госдума может в июле принять закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино

Депутаты планируют рассмотреть документы в ближайших сессиях.

Российский депутат, глава профильного комитета нижней палаты ГД по вопросам семьи, детей и женщин Нина Останина заявила о том, что Государственная Дума может в июле принять закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кинофильмах. Об этом парламентарий рассказала в интервью журналистам "РИА Новостей". Политик заметила, что такая же мера может коснуться насильственных сцен в кино.

Либо это будет июль - по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно. Нина Останина, депутат ГД

Напомним, что заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов ранее упоминал прессе о том, что по данным законопроектам ведется активная работа.

Минюст России добавил петербургскую группу поддержки ЛГБТ-персон "Выход" в список иноагентов.

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