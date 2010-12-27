Осталась в живых: в Кудрово сбили девушку

На европейском проспекте девушку сбил автомобиль. На месте образовалась пробка.

В деревне Кудрово 10 апреля вечером на Европейском проспекте девушка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива, однако служб в настоящее время нет. Также отмечается, что на месте происшествия нет пешеходного перехода.

По фотографиям, опубликованных в социальной сети видно, что девушка лежит на асфальте. Судя по всему, у нее есть травмы, в результате чего она не может самостоятельно встать на ноги.

Стоит отметить, что из-за ЧП на Европейском проспекте собралась длинная пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург