Осталась в живых: в Кудрово сбили девушку

В деревне Кудрово 10 апреля вечером на Европейском проспекте девушка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.
По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива, однако служб в настоящее время нет. Также отмечается, что на месте происшествия нет пешеходного перехода.
По фотографиям, опубликованных в социальной сети видно, что девушка лежит на асфальте. Судя по всему, у нее есть травмы, в результате чего она не может самостоятельно встать на ноги.
Стоит отметить, что из-за ЧП на Европейском проспекте собралась длинная пробка.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург