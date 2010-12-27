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Осталась в живых: в Кудрово сбили девушку
Сегодня, 18:49
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Shdaria
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Осталась в живых: в Кудрово сбили девушку

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На европейском проспекте девушку сбил автомобиль. На месте образовалась пробка.

В деревне Кудрово 10 апреля вечером на Европейском проспекте девушка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива, однако служб в настоящее время нет. Также отмечается, что на месте происшествия нет пешеходного перехода. 

По фотографиям, опубликованных в социальной сети видно, что девушка лежит на асфальте. Судя по всему, у нее есть травмы, в результате чего она не может самостоятельно встать на ноги. 

Стоит отметить, что из-за ЧП на Европейском проспекте собралась длинная пробка. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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