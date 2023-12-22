Особняк Шредера выставлен на продажу за 650 млн рублей

Здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1889 году и служило местом встречи композиторов "Могучей кучки".

На нескольких специализированных сайтах по недвижимости появилось объявление о продаже исторического здания бывшего особняка Шредера, расположенного по адресу: Петроградская набережная, д. 32. Площадь особняка составляет 1,9 тыс. кв. м, а участка под ним – 2,8 тыс. кв. м. Согласно данным "Делового Петербурга", объект оценён в 650 млн рублей.

Здание бывшего особняка Шредера, признанного объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1889 году и служило местом встречи композиторов "Могучей кучки". Продолжительное время здание находилось в запустении, но в 2003 году оно было передано на инвестиционных условиях ЗАО "Кратон". Компания обязалась провести реконструкцию особняка, работы по которой были завершены в 2006 году. Однако власти Петербурга отказались принять результаты работ, заявляя, что инвестор потратил меньше согласованной суммы и не выполнил полный объем работ.

Спор перешёл в судебную плоскость, но различные суды, включая Верховный Суд РФ, приняли сторону ЗАО "Кратон". В конечном итоге, по данным Росреестра, компания в 2016 году получила право собственности на здание и участок. Судебная экспертиза определила, что инвестор потратил около $0,5 млн на восстановление и ремонт особняка.

Ранее мы сообщили о том, что демонтаж дома Шредера стартовал на Васильевском острове.

Фото: Citywalls.ru (S.P.)