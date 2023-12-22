Особняк Глуховского в Петербурге продают за 207 млн рублей

Площадь особняка составляет 727,1 м2, а площадь земельного участка - 700 м2.

Двухэтажный особняк, построенный в начале XIX века и принадлежащий А.И. Глуховскому, был выставлен на продажу в Петербурге. Начальная стоимость здания, расположенного на Петроградской стороне, составляет 207,6 млн рублей. Информация о продаже появилась на сайте "ДОМ.РФ".

Здание находится на пересечении Резной улицы и набережной Адмирала Лазарева, в окружении жилой и коммерческой застройки. Площадь особняка составляет 727,1 м2, а площадь земельного участка - 700 м2. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15:00 МСК 1 июля, при этом требуется задаток в размере 41,5 млн рублей. Торги планируются провести 5 июля.

В настоящее время в особняке на Резной улице 18/10 расположен ресторан с таким же названием. Впервые информация о планах продажи здания на торгах появилась летом 2022 года. Согласно данным "Делового Петербурга", Росимуществу было поручено расторгнуть договор с СПбАУ РАН им. Ж. И. Алфёрова, который имел право на бессрочное использование объекта. Ведомству также было предписано прекратить оперативное управление, поскольку в 2013 году особняк Глуховского был сдан в аренду ООО "Купер" на срок до 2062 года.

Ранее мы сообщили о том, что в здании Мальцевского рынка хотят создать гастромаркет площадью 8,6 тыс. "квадратов".

Фото: citywalls.ru