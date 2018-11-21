Особняк Глуховского на набережной Адмирала Лазарева планируют продать

Объект находился в аренде до 2062 года.

Академический университет им. Алферова потеряет право на бессрочное использование Дома Глуховского (Зиновьева) на набережной адмирала Лазарева. Об этом узнал "Деловой Петербург".

Объект площадью 727 кв. метров планируют выставить на торги. На данный момент в здании работает ресторан "Особняк Глуховского". Он может остаться там даже после смены собственника. По данным издания, государство хочет продать участок силами "ДОМ РФ". Университет получит 30% от суммы сделки в качестве компенсации.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно об объединении Алферовского университета с СПбПУ.

Фото: citywalls.ru