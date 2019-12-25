Будет ли Алферовский университет объединяться с Политехом

Весной этого года появилась информация о том, что Алферовский университет интегрируется с петербургским Политехом. Позже в соцсетях появились сообщения о том, что объединения не будет. Piter.TV решил узнать, соответствуют ли они действительности.

Об объединении Алферовского университета с СПбПУ стало известно в начале апреля. 23 марта 2021 года Ученый совет Академического университета постановил создать рабочую группу, которая проанализирует и выработает возможные правила объединения с другим техническим вузом.

Решение было продиктовано экономическими причинами. Для развития университету нужно более мощное финансирование. В случае объединения студенты будут получать диплом СПбПУ.

Часть учащихся и сотрудников оказалась недовольна возможными переменами. Некоторые из них стали выходить на одиночные пикеты. Борьбе за университет посвятили группу в "ВКонтакте", в которой велась история событий. Затем, в июне этого года, посты перестали выходить. В одном из последних говорилось о том, что объединения удалось избежать.

Как узнал Piter.TV от и.о. исполняющего ректора Алферовского университета Алексей Филимонова, на данный момент рабочая группа вместе с рабочей группой Политеха продолжает проводить анализ сложившейся ситуации.

Окончательное решение примет учредитель двух высших учебных заведений — Министерство науки и высшего образования РФ. Алексей Филимонов.

Академический университет был основан в 1999 году по инициативе нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Изначально он создавался как научно-образовательный центр Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН. В вузе осуществляется прием студентов на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Фото: ВКонтакте / Александр Смаль / Алферовский университет, Санкт-Петербург