Основатель и художественный руководитель петербургского ансамбля "Имамат" Нурмагомед Гаджиев удостоен звания Заслуженный артист Республики Дагестан

"Имамат" активно участвует в культурной жизни города, в том числе в мероприятиях Санкт-Петербургского Дома национальностей, представляя богатое наследие дагестанской культуры.

Нурмагомед Гаджиев — выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры по направлению "Художественный руководитель творческих коллективов", основатель и художественный руководитель Народного хореографического ансамбля "Имамат" при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге.

За 17 лет существования в Северной столице ансамбль под руководством Нурмагомеда Омаровича удостоен множества наград на творческих фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, среди которых — Гран-при Международной премии в области исполнительского искусства.

"Имамат" активно участвует в культурной жизни города, в том числе в мероприятиях Санкт-Петербургского Дома национальностей, представляя богатое наследие дагестанской культуры. Почетное звание руководителю коллектива присвоено по Указу Главы Республики "О награждении государственными наградами Республики Дагестан".

Фото: Санкт-Петербургский Дом национальностей