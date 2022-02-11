Основатель iGoods Григорий Кунис покинул Россию после дела о донатах

Бизнесмен уехал в Вильнюс.

Основатель сервиса доставки iGoods Григорий Кунис, ранее оштрафованный за донаты экстремистской организации, покинул Россию после того, как прокуратура подала апелляцию на его приговор. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В публикации предприниматель отметил, что не стал искушать судьбу и покинул Россию. Он уточнил, что взял с собой небольшой рюкзак с ноутбуком, сменным бельём, книгой и средствами гигиены. В настоящее время Кунис находится в Вильнюсе.

Решение о выезде бизнесмен принял после того, как узнал о подаче апелляции прокуратуры на приговор. Петроградский районный суд 8 декабря привлёк его к административной ответственности за финансирование экстремистской деятельности. Кунис полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Ему был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Прокуратура подала апелляцию, считая назначенное наказание чрезмерно мягким и не соответствующим "характеру и степени общественной опасности совершенного преступления". Сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы, что и стало одной из причин решения предпринимателя покинуть страну.

Ранее на Piter.TV: двое мужчин пытались поджечь дом на Гражданском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Piter.TV