СМИ: Стримеры изнасиловали женщину и разнесли ее квартиру за донаты

Ролик распространился по социальным сетям.

Стримеры изнасиловали женщину и разнесли ее квартиру за донаты. Об этом сообщил телеканал "360". В социальных сетях распространилось видео, на котором молодые люди громят кухню и туалет. Полный выпуск удален с хостинга, но даже на оставшихся фрагментах видно как подозреваемые бьют посуду, ломают унитаз и холодильник, кидают цветочные горшки. При этом с периодичностью блогеры интересуются у зрителей, перевели ли им за это деньги.

За кадром ролика слышится женский голос. Супруг женщины, которая считается изнасилованной, заявил каналу, что основным участником треш-стрима был любовник его супруги. Молодому человеку 18 лет. Он якобы привел в квартиру своих знакомых.

В интервью "360" двоюродная сестра пострадавшей заявила, что ночью получила видео стрима. Она заметила, что не поддерживала связь с пострадавшей на протяжении пяти лет.

Я не знаю, кто эти люди и зачем прислали мне видео. Знаю на нем только Наташу. .Я с ней не общалась лет пять Марина, двоюродная сестра потерпевшей

В правоохранительных органах Ярославской области подчеркнули, что по факту опубликованного ролика ведется проверка.

В Совфеде предложили наказания для организаторов "трэш-стримов".

Видео: ВК / ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+