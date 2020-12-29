В Совфеде предложили наказания для организаторов "трэш-стримов"

Алексей Пушков рассказал о том, как будут наказывать организаторов "треш-стримов" в России.

В Совете Федерации предложили наказания для организаторов "трэш-стримов". Об этом рассказал глава комиссии комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков. По мнению сенатора, для организаторов таких стримов следует ввести уголовное наказание. Он предложил лишать их свободы на срок от трех до пяти лет.

Следует дополнить 282 статью УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") новой статьей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы Алексей Пушков, российский сенатор

Также спикер СФ уточнил, что наказание кроме лишения свободы может предусматривать принудительные работы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере 300-600 тысяч рублей.

Напомним, что обсуждения о наказании за проведение "треш-стримов" начались в Совете Федерации после скандального видео от блогера Reeflay, которое вышло 2 декабря 2020 года. Во время эфира оказалось, что девушка, находившаяся в кадре, скончалась. Блогер вызвал медиков и полицию.

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Фото: Piter.tv