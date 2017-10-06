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Основателя ГК "Единые решения" арестовали по делу о непостроенной школе искусств

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Накануне в Петербурге был заключен под стражу основатель группы компаний "Единые решения". Его подозревают в хищении более 18 млн рублей при строительстве детской школы искусств в Приморском районе.

Как сообщает "Фонанка", накануне заключили под стражу основателя группы компаний "Единые решения". Мужчину подозревают в хищении более 18 млн рублей при строительстве детской школы искусств.

Ходатайство следствия было рассмотрено и удовлетворено вечером 6 октября. Его поместили в следственный изолятор на два месяца.

В пресс-службе Горсуда рассказали, что обвиняемый и его защитник настаивали на мере пресечения, несвязанной с лишением свободы.

Напоминаем, что уголовное дело против основателя ГК "Единые решения" было возбуждено 4 октября текущего года по статье 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, аффилированная с "Едиными решениями" строительная фирма "Де люкс" выиграла конкурс комитета по строительству Петербурга на возведение детской школы искусств на Туристской улице, но обязательства выполнены не были и денежные средства в размере более 18 млн рублей в бюджет тоже не вернули.
 

Теги: новости компаний , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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