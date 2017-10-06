Основателя ГК "Единые решения" арестовали по делу о непостроенной школе искусств

Накануне в Петербурге был заключен под стражу основатель группы компаний "Единые решения". Его подозревают в хищении более 18 млн рублей при строительстве детской школы искусств в Приморском районе.

Как сообщает "Фонанка", накануне заключили под стражу основателя группы компаний "Единые решения". Мужчину подозревают в хищении более 18 млн рублей при строительстве детской школы искусств.



Ходатайство следствия было рассмотрено и удовлетворено вечером 6 октября. Его поместили в следственный изолятор на два месяца.



В пресс-службе Горсуда рассказали, что обвиняемый и его защитник настаивали на мере пресечения, несвязанной с лишением свободы.



Напоминаем, что уголовное дело против основателя ГК "Единые решения" было возбуждено 4 октября текущего года по статье 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, аффилированная с "Едиными решениями" строительная фирма "Де люкс" выиграла конкурс комитета по строительству Петербурга на возведение детской школы искусств на Туристской улице, но обязательства выполнены не были и денежные средства в размере более 18 млн рублей в бюджет тоже не вернули.

