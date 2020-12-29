Осколки Стеклянного городка воссоздают в Петербурге

В Центральной библиотеке имени Лермонтова состоялась лекция-дискуссия, которая была посвящена мадларкингу. Piter.tv расскажет, что это такое.

Лекция-дискуссия, посвященная Стеклянному городку и мадларкингу, состоялась в открытой гостиной Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 16 января.

Спикером лекции стала Ника Артемьева – блогер, краевед, сотрудница фонда "Внимание". Во время карантина у неё сложилась коллекция, которая потом может перерасти в частную экспозицию. Ника уже принимала участие в наших сюжетах, рассказывая о реставрации исторических дверей в городе.

Изучение истории города по осколкам, найденных на берегах рек (мадларкинг) – это достаточно новое направление для России. Данным видом деятельности занимается несколько сотен энтузиастов по всей стране. Петербургским первопроходцем движения является Ника Артемьева, изучающая по осколкам территорию Стеклянного городка.

Стеклянный городок – исторический район Петербурга, который находится в восточной части города на левом берегу Невы к югу от Обводного канала. Именно там, в XVIII веке располагались стекольный и зеркальный заводы князя Потёмкина, а сейчас там находятся Стеклянная, Хрустальная и другие улицы.

Мадларкинг – это вид деятельности, направленный на поиск исторических артефактов на берегах рек. Впервые об этой активности заговорили в Лондоне, когда горожане на берегу Темзы стали находить очень много артефактов, собирать, оценивать и использовать – кто-то создавал частные коллекции, кто-то продавал.

По тем предметам, которые можно отыскать на берегу рек, можно воссоздать историю жизни людей, их быта, узнать какими были постройки – в этом и есть ценность мардларкинга, отметила Ника.

Как-то поход за походом раз красивый осколочек, два. Про мадларкинг я знаю и постепенно за пару походов у меня собралось какое-то невероятное количество этих потрясающих осколков. И стало понятно, что ну вот невозможно, то есть либо надо придумывать, что с ними делать. Для меня ценность в них самих, а не в том, чтобы переделать их под украшения. В общем, когда за пару прогулок собралась большая коллекция стало понятно, что нужно думать о том, какую вторую жизнь всему этому дать, исследовать историю места – Ника Артемьева.

Каждая находка Ники Артемьевой проходит процесс обмывки и сушки. После этого она занимается изучением найденной детали: ее историей, стоимостью, местом обитания. В основном ее коллекция пополняется дореволюционной посудой из керамики и фарфора.

Большая часть того, что я нахожу – это дореволюционное и (чуть меньше) довоенная посуда. керамика и фарфор. Это связано с тем, что постройки на берегу сохранялись до войны и немножко после – Ника Артемьева.

Самым необычным и загадочным предметом в поисковой практике Артемьевой стала черепица. Как выяснилось потом, находка являлась частью крыши местной церкви.

Черепица для Петербурга – настолько редкий экспонат, что мы договорились с музеем, который с радостью готов взять один из осколков к себе в коллекцию даже с учетом того, что непонятна до конца ее атрибуция, непонятно, эта черепица конца 90-х или конца XIX века. Даже с учетом этого они готовы взять её для исследований – Ника Артемьева.

Все богатство истории города в том или ином объеме можно найти почти везде – на берегу Смоленской набережной, на реке Пряжке, Елагином острове и даже за городом. Ценность места для поисков артефактов каждый себе определяет сам, отмечает Ника.

По сути, везде, где есть "неогранённые" берега и нет насыпного песка почти наверняка всё это будет находиться. Бывает, что выезжаешь куда-то за город, а под ногами находишь какие-то явные "дореволюционные" осколки. Когда я пыталась понять, что это, я осознала, что для меня ценно именно то, что находится вот здесь, в этом месте. Это история места, оно здесь точно бывало. – Ника Артемьева

Заниматься поисками Ника предпочитает самостоятельно. Связано это, во-первых, с тем, что не всегда можно понять будет ли комфортно в работе с тем или иным человеком. Во-вторых, не существует четко спланированных дней для поисков.

Мне постоянно пишут знакомые и незнакомые люди, предлагают пойти вместе. Но пока я от этого отказываюсь, редко на это соглашаюсь, потому что в принципе с малознакомым человеком не всегда ты понимаешь, комфортно ли тебе будет работать или нет. На это не всегда есть время. У меня есть несколько знакомых и ранее незнакомых людей, кто иногда ходит на берег что-то собирает и потом приносит мне – Ника Артемьева

Но это не означает, что каждый желающий не может прийти к берегу и начать искать древние артефакты. Наоборот, если есть желание – вперед. Вы также можете внести свою лепту в коллекцию Ники посредством обмена или же простой отдачи найденных элементов в ее руки, потому как она всегда благодарна тем, кто делится с ней кусочками из Стеклянного городка.

Фото: предоставлено героем материала, Piter.tv

Текст: Елена Помогайбина / Piter.tv