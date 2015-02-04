В саду им. 30-летия Октября разрушается ограда. Жители предлагают ее отреставрировать

С 1990 годов ограду в стиле сталинский ампир разбирали на металлолом, сейчас в саду осталось лишь несколько звеньев. Жители просят обратить внимание властей на разрушение решетки.

Сад им. 30-летия Октября постепенно лишается ограды, жители Невского района просят восстановить поврежденную решетку. Сквер на левой стороне Невы был заложен в 1947 году рабочими заводов и фабрик Володарского района.

К сожалению, не удалось найти материалы о том, кто именно изготовлял ограды сада. Я облазила все эти ограды, на них нет никаких клейм. Но в послевоенные годы решетки изготовляли на заводе "Металлист", "Лентрублит". Встречался какой-то материал о том, что в 1948 году прошла массовая замена деревянных и обветшалых ограждений на Шлиссельбургском проспекте (до 1952 года так назывался проспект Обуховской обороны). Ирина Белозерцова, исследователь истории района

По словам жителей, с 1990 годов ограду разбирали на металлолом, сейчас в саду осталось лишь несколько звеньев. Ограда в стиле сталинский ампир сохранилась в двух видах: массивные столбы, как знак силы правителя, и решетка с нежным декором. Жители просят обратить внимание властей на разрушение ограды и предлагают восстановить утраты.

Мне важно как местному жителю, и как градозащитнику, чтобы сохранились те элементы, которые дошли до наших дней. Я понимаю, что мастерам проще сделать новодел, но для истории района очень важно сохранить вот эту подлинность, то есть важно эти звенья почистить, законсеврвировать, доукомплектовать и сохранить на прежних местах. Ника Артемьева, градозащитник, автор проекта "Стеклянный городок"

Как отмечают активисты, в Невском районе больше нет таких необычных по красоте и оформлению оград. Для многих жителей сад имени 30-летия Октября – любимое место для отдыха и прогулок.

Моя мама приехала в город в 1947 году, и она вместе с другими жителями высаживала здесь деревья. Моя дочка и я, мы закончили 330 школу, то есть вся наша жизнь проходит в этом саду. Хочется, чтобы разрушенная ограда была восстановлена, и в этом саду гуляли наши внуки. Ольга Емельянова, местная жительница

Одновременно с закладкой сада рабочие завода имени Ленина вырыли котлован для будущего фонтана. В 2019 году фонтан был реконструирован, местные надеются, что ремонт ограды станет последним этапом благоустройства парка. Активист МО "Невская застава" Николай Соколов совместно с жителями создал инициативную группу для решения вопроса о воссоздании ценной ограды.

Фото, видео: Piter.TV