Разворотные кольца для общественного транспорта в Красногвардейском и Невском районах модернизированы

На участках увеличена полезная площадь.

В Красногвардейском и Невском районах Петербурга модернизировали два разворотных кольца для общественного транспорта на Хасанской улице и улице Дыбенко. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту 13 октября.

На участках увеличена полезная площадь. Межрейсовые стоянки на них теперь смогут совершать больше автобусов.

На Хасанской улице возможна стоянка троллейбуса №22 и автобусных маршрутов №№23, 24/24М, 124, 153, 169 и 92.

На улице Дыбенко будут стоят автобусные маршруты №№30, 191, 228, 233, 234, 285, 469/469А, 485 и троллейбусы №№14, 27 и 43.

Ранее на Piter.TV: в октябре три автобусных маршрута усилят в Петербурге.

Видео: Комитет по транспорту Петербурга