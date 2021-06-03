Оскар Кучера: съемки с Масленниковым были для актеров удовольствием

По словам шоумена и артиста, режиссер умел найти подход к любому человеку. Он был добрым и искренним.

Актер Оскар Кучера признался, что съемки кинокартины "Русские деньги" режиссера Игоря Масленникова произвели на него большое впечатление. По словам артиста, все актеры, как и руководитель проекта, получали удовольствие от работы. Фильм снимали спокойно, без спешки. Масленников умел создать атмосферу, подчеркнул шоумен в разговоре с "Петербургским Дневником".

Кучера отметил, что режиссер всегда понимал, что хочет получить от человека, он умел найти к каждому работнику подход. Поэтому многие артисты мечтали работать с таким чутким мастером.

По словам актера, Игорь Масленников был добрым и искренним. К нему всегда тянулись люди.

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым запланировано на конец недели. Траурную церемонию проведут в первом павильоне киностудии.

Известно, что сценариста похоронят на Северном кладбище в Петербурге, где находится могила его матери.

Фото: Википедия