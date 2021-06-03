Оскар Кучера: съемки с Масленниковым были для актеров удовольствием

Актер Оскар Кучера признался, что съемки кинокартины "Русские деньги" режиссера Игоря Масленникова произвели на него большое впечатление. По словам артиста, все актеры, как и руководитель проекта, получали удовольствие от работы. Фильм снимали спокойно, без спешки. Масленников умел создать атмосферу, подчеркнул шоумен в разговоре с "Петербургским Дневником".
Кучера отметил, что режиссер всегда понимал, что хочет получить от человека, он умел найти к каждому работнику подход. Поэтому многие артисты мечтали работать с таким чутким мастером.
По словам актера, Игорь Масленников был добрым и искренним. К нему всегда тянулись люди.
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым запланировано на конец недели. Траурную церемонию проведут в первом павильоне киностудии.
Известно, что сценариста похоронят на Северном кладбище в Петербурге, где находится могила его матери.
Фото: Википедия
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