Осенью в Петербурге высажено в общей сложности более 270 тысяч растений

В осенний период также проведены необходимые агротехнические мероприятия по уборке листьев, садово-парковых дорожек и площадок и уходу за зелеными насаждениями и газонами.

Осенью садово-парковые предприятия высадили в Петербурге 246 270 луковичных растений, 5 045 деревьев и 18 904 кустарников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В осенний период также проведены необходимые агротехнические мероприятия по уборке листьев и уходу за зелеными насаждениями и газонами.

Для озеленения города специалисты выбирают разные породы деревьев. Например, осенью были высажены ивы, клены, липы, сосны. Из кустарников предпочтение отдали кизильнику, барбарису, чубушнику, сирени.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга