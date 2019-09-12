Осенью в Петербург доставят автобусы большого класса

В Северной столице объявили тендер на приобретение 50 автобусов большого класса. Транспортные средства появятся в городе осенью. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
В одном автобусе могут одновременно находиться 97 человек. Транспортом смогут воспользоваться маломобильные граждане. Он будет комфортным и безопасным.
Маршруты автобусов пока не определили. Этим вопросом займутся после того, как транспорт доставят в Петербург.
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Фото: Piter.tv
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