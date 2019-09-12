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Осенью в Петербург доставят автобусы большого класса
Сегодня, 12:32
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Осенью в Петербург доставят автобусы большого класса

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Транспортом смогут воспользоваться маломобильные граждане. Автобусы будут комфортными и безопасными. 

В Северной столице объявили  тендер на приобретение 50 автобусов большого класса. Транспортные средства появятся в городе осенью. Об этом сообщили в  пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В одном автобусе могут одновременно находиться 97 человек. Транспортом смогут воспользоваться маломобильные граждане. Он будет комфортным и безопасным. 

Маршруты автобусов пока не определили. Этим вопросом займутся после того, как транспорт доставят в Петербург. 

Ранее на Piter.tv: плывущий по Неве Ford Mustang удивил петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы большого класса, транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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