Осенью ликвидируют прямой выпуск стоков в реку Славянку

Cточные воды направят на очистку на Центральную станцию аэрации.

Строительство и монтаж канализационной насосной станции завершили в Петербурге. В ближайшее время специалисты выполнят пусконаладочные работы, передают в пресс-службе "Водоканала".

По данным пресс-службы, это позволит улучшить экологическую обстановку в районе реки Славянки. Так, сточные воды направят на очистку на Центральную станцию аэрации.

Производительность новой канализационной насосной станции составляет 5000 кубометров сточных вод в сутки. Для ликвидации прямого выпуска специалисты прокладывают новые самотечные и напорные канализационные сети протяженностью более двух километров, а также два тоннеля. Планируется, что осенью все работы будут завершены.

Фото: Piter.tv

