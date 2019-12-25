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Осенью ликвидируют прямой выпуск стоков в реку Славянку
Сегодня, 21:19
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Осенью ликвидируют прямой выпуск стоков в реку Славянку

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Cточные воды направят на очистку на Центральную станцию аэрации.

Строительство и монтаж канализационной насосной станции завершили в Петербурге. В ближайшее время специалисты выполнят пусконаладочные работы, передают в пресс-службе "Водоканала". 

По данным пресс-службы, это позволит улучшить экологическую обстановку в районе реки Славянки.  Так, сточные воды направят на очистку на Центральную станцию аэрации.

Производительность новой канализационной насосной станции составляет 5000 кубометров сточных вод в сутки. Для ликвидации прямого выпуска специалисты прокладывают новые самотечные и напорные канализационные сети протяженностью более двух километров, а также два тоннеля. Планируется, что осенью все работы будут завершены. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: отчистка, славянка, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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