Осенью Петербург столкнулся с ростом ОРВИ на 15%

Эпидпорог не превышен.

Заболеваемость ОРВИ в Петербурге и Ленинградской области увеличилась в начале осени, однако уровень распространения инфекций не достиг эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

По данным Роспотребнадзора, на 36-й неделе 2025 года в Петербурге число заболевших ОРВИ выросло на 14,7%, в Ленинградской области — на 7,7%. Специалисты отмечают, что рост заболеваемости связан с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, включая парагрипп, аденовирусы, риновирусы и SARS-CoV-2. При этом показатели в обоих регионах остаются ниже недельного эпидемического порога.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости вакцинации как наиболее надежного способа профилактики гриппа и его осложнений. По состоянию на 9 сентября в Петербурге привито 6,3% населения, в Ленинградской области — 0,4%.

Фото: Pxhere