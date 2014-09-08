Осенний двухдневный фестиваль фонтанов стартовал в Петергофе

Уникальное мультимедийное шоу на два дня перенесет гостей в 1940-е годы, когда ансамбль восстанавливали из руин.

В государственном музее-заповеднике "Петергоф" 20 и 21 сентября проходит традиционный осенний фестиваль фонтанов. В этом году он получил особое звучание — программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящена героическому воссозданию ансамбля из руин после нацистской оккупации.

С помощью современных технологий и инсталляций пространство Нижнего парка на два дня превратится в "машину времени", позволяющую погрузиться в атмосферу послевоенного Петергофа.

Парк будет наполнен инсталляциями и звуковым сопровождением, рассказали в музее. Каждый посетитель сможет услышать воспоминания очевидцев и сотрудников музея тех лет, прикоснуться к истории самоотверженного подвига ленинградцев.

Кульминацией каждого дня станет торжественный запуск фонтана "Самсон" в полдень под музыку духового оркестра под управлением Евгения Лебедева. Музыканты исполнят вальсы и марши послевоенного времени, шествуя по аллеям парка.

Гости также увидят несколько специальных проектов: "Путь к возрождению" — история восстановления парков; "Скрытые в земле" — рассказ о спасении и возвращении скульптур; "Кинохроника" — показ уникальных кадров, запечатлевших разрушенные, но непобежденные памятники. Завершится каждый день фестиваля масштабным мультимедийным спектаклем об истории создания и возрождения Петергофа и фейерверком на Большом каскаде.

Фото: Государственный музей-заповедник "Петергоф"