Орнитологи раскрыли, чем можно и нельзя кормить птиц зимой в Ленобласти

В Ленобласти зимует более 120 видов.

В экологическом календаре 15 января отмечено как День зимующих птиц. В Дирекции ООПТ Ленинградской области и Комитете по природным ресурсам рассказали, что за последние три десятилетия видовое разнообразие пернатых, остающихся на зимовку в регионе, значительно возросло.

Помимо традиционно зимующих синиц и воробьёв в области теперь остаются гуси, утки, лебеди-кликуны, лебеди-шипуны, серые цапли, большие выпи, чечётки, дрозды и грачи. Основными причинами называют относительно мягкие зимы и достаточную кормовую базу.

Природоохранные ведомства призывают жителей устанавливать кормушки. Специалисты определили оптимальный корм для птиц. К рекомендуемому питанию относятся сырые семена подсолнечника, несолёное сало и сушёные ягоды рябины.

Под запретом для размещения в кормушках находятся любые остатки человеческой пищи, солёные, острые, жареные продукты, печенье и чипсы. Корм следует пополнять регулярно, но небольшими порциями, чтобы птицы не теряли способности к самостоятельному поиску пищи.

Фото: pxhere