Андрей Клычков показал как неизвестный на велосипеде кидает в здание две бутылки с горючим веществом.

Орловский губернатор опубликовал видео инцидента с зажигательной смесью у администрации. Ролик чиновник Андрей Клычков разместил в собственном Telegram-канале. На кадрах видно, как к зданию на велосипеде в черной куртке подъезжает неизвестный мужчина, который бросает бутылки с зажигательной смесью. При этом подозреваемый не стал скрывать своего лица.

Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть… Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Андрей Клычков, глава Орловской области

Ранее глава региона подчеркнул, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в центральный вход здания администрации. После этого помещение воспламенилось. Во время ликвидации огня один из сотрудников здания получил ожоги. Сейчас с пострадавшим, по словам Клычкова, "все в порядке".

Мужчине предъявлено обвинение за поджог собственной матери в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Губернатор Клычков