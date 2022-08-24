Орловский губернатор опубликовал видео инцидента с зажигательной смесью у администрации. Ролик чиновник Андрей Клычков разместил в собственном Telegram-канале. На кадрах видно, как к зданию на велосипеде в черной куртке подъезжает неизвестный мужчина, который бросает бутылки с зажигательной смесью. При этом подозреваемый не стал скрывать своего лица.
Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть… Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую.
Андрей Клычков, глава Орловской области
Ранее глава региона подчеркнул, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в центральный вход здания администрации. После этого помещение воспламенилось. Во время ликвидации огня один из сотрудников здания получил ожоги. Сейчас с пострадавшим, по словам Клычкова, "все в порядке".
Мужчине предъявлено обвинение за поджог собственной матери в Ленобласти.
Фото и видео: Telegram / Губернатор Клычков
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