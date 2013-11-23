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Мужчине предъявлено обвинение за поджог собственной матери в Ленобласти
Сегодня, 16:29
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Мужчине предъявлено обвинение за поджог собственной матери в Ленобласти

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Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Сотрудники СУ СК по Ленобласти оперативно задержали мужчину, который попытался заживо поджечь собственную мать и 39-летнего знакомого семьи Бокситогорском районе. Как сообщило издание Spb.aif.ru, злоумышленнику предъявлено обвинение. 

Происшествие случилось в минувшую субботу, 20 августа. Подозреваемый и его жертвы находились в беседке у жилых домов. По версии Следственного комитета, мужчина был пьян. Он облил мать и приятеля легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся с места преступления.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь – женщина  госпитализирована с ожогами 1 и 2 степени. Её состояние остаётся тяжёлым. 

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц". В СК РФ настаивают на аресте подозреваемого. 

Ранее силовики задержали трех петербуржцев, подозреваемых в съемке детского порно.

Фото:  Следственный комитет России

Теги: криминал, ленинградская область, происшествия, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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