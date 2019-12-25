Силовики задержали трех петербуржцев, подозреваемых в съемке детского порно

В квартире на Бассейной улице в Ленобласти они устроили "фотостудию". После съемки обнаженного подростка, они разослали фотографии "неустановленному кругу лиц".

В Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в изготовлении и обороте порнографии с детьми. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в пресс-службе СК России по Петербургу и области.

Следствие установило, что в августе 2014 года подозреваемые сговорились снять детское порно. В квартире на Бассейной улице в Ленобласти они устроили "фотостудию". После съемки обнаженного подростка, они разослали фотографии "неустановленному кругу лиц".

По факту этого происшествия возбудили уголовные дела по статьям "незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов".

Следователи нашли предметы и документы, которые представляют интерес для расследования уголовного дела. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото: Piter.tv

